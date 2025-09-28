закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 10:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский ракетный корабль удирал от дронов, но врезался в танкер

1
  • 28.09.2025, 10:03
  • 4,048
Российский ракетный корабль удирал от дронов, но врезался в танкер
Фото: Defense Express

ЧП произошло в Азовском море.

Российский малый ракетный корабль «Вышний Волочек», носитель «Калибров», проекта 21631 «Буян-М» из состава 41-й бригады ракетных кораблей и катеров столкнулся с гражданским танкером «Назан» в Темрюкском заливе Азовского моря. Происшествие произошло в начале августа, когда судно пыталось убежать от украинских дронов. Несмотря на попытки скрыть инцидент, в сети опубликовали документы и фото, подтверждающие повреждения корабля.

Фото: ВЧК ОГПУ

Об этом сообщили аналитики информационно-консалтинговой компании Defense Express, ссылаясь на данные российских источников. В частности, близкий к российским военным Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал схему маневрирования «Вышнего Волочка» во время столкновения с танкером «Назан», фото повреждений и отчет капитана 1 ранга Алега Сардина с подробным описанием аварии.

Согласно слитому отчету, в 3:59 утра 7 августа из-за обнаружения в небе группы беспилотных летательных аппаратов кораблю приказали выполнить поворот на обратный курс через левый борт. Уже через шесть минут, в 4:05, произошло столкновение «Вышнего Волочка» с танкером «Назан» левым бортом. Инцидент классифицировали как аварию, связанную с управлением корабля.

Фото: ВЧК ОГПУ

В отчете российского капитана также отмечалось о деформации корпуса и корпусных конструкций «Вышнего Волочка».

Фото: ВЧК ОГПУ
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос