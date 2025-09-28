закрыть
Foreign Affairs: Битва за две Юго-Восточные Азии

  • 28.09.2025, 10:19
  • 1,020
Foreign Affairs: Битва за две Юго-Восточные Азии
Сингапурский корабль у берегов Индонезии
Фото: Reuters

В регионе нарастает раскол между континентальными и морскими странами.

Хотя на Западе Юго-Восточную Азию часто рассматривают как единую региональную структуру, на деле она все больше разделяется на два блока. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объединяет 11 стран, но различия в политике, экономике и внешних связях подрывают идею целостности, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно Индексу влияния Института Лоуи, страны региона условно делятся на две группы. Континентальные государства — Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам — тяготеют к Китаю. Морские страны — Индонезия, Малайзия и Сингапур — поддерживают более широкий круг связей и балансируют между США и Китаем. Филиппины же остаются особым случаем, опираясь главным образом на союз с Вашингтоном.

Китай активно укрепляет позиции в континентальной части региона через проекты инициативы «Один пояс, один путь». Строительство железных дорог и экономических зон связывает Лаос, Вьетнам и Таиланд с Поднебесной, однако это усиливает долговую зависимость и подрывает суверенитет. Одновременно Пекин продвигает железнодорожные проекты и в морских странах, но их интеграция с Китаем остается ограниченной.

Морская Юго-Восточная Азия, благодаря географии и ключевым морским путям, сохраняет многообразие партнерств и особое значение для мировой торговли. Здесь США и союзники наращивают военное сотрудничество, особенно на фоне китайских претензий в Южно-Китайском море.

В ближайшие десятилетия разрыв между двумя субрегионами будет только расти. Континентальные страны окажутся в зоне фактического влияния Пекина, в то время как морские государства останутся более открытыми для многополярного взаимодействия.

Эксперты подчеркивают, что США следует укреплять связи с Вьетнамом и Таиландом — странами, находящимися на границе двух субрегионов. Это позволит ограничить усиление Китая и сохранить баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

