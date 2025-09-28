Переговоры Путина и Лукашенко не задались? 1 28.09.2025, 10:27

1,996

Диктатор направился на малую родину.

После двухдневного визита в Москву Александр Лукашенко вернулся в Беларусь.

26 сентября у Лукашенко состоялась личная встреча с Владимиром Путиным, на которой у каждой из сторон был свой «один главный вопрос». Для Путина это, разумеется, война в Украине, а для Лукашенко – строительство в Беларуси второй АЭС.

На обратном пути белорусский диктатор полетел не в Минск, а в свою резиденцию на «малой родине» в Александрии, которую называет «местом своей силы». Туда правитель регулярно отправляется, когда надо восстановить здоровье или подумать перед принятием важного решения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com