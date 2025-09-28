Переговоры Путина и Лукашенко не задались?1
Диктатор направился на малую родину.
После двухдневного визита в Москву Александр Лукашенко вернулся в Беларусь.
26 сентября у Лукашенко состоялась личная встреча с Владимиром Путиным, на которой у каждой из сторон был свой «один главный вопрос». Для Путина это, разумеется, война в Украине, а для Лукашенко – строительство в Беларуси второй АЭС.
На обратном пути белорусский диктатор полетел не в Минск, а в свою резиденцию на «малой родине» в Александрии, которую называет «местом своей силы». Туда правитель регулярно отправляется, когда надо восстановить здоровье или подумать перед принятием важного решения.