«Надо на место ставить такого учителя!» 28.09.2025, 10:49

1,456

Иллюстративное фото

В Слуцке преподавательница оскорбила школьника и угрожала его матери.

Мать школьника из Слуцка утверждает, что после того как заступилась за сына, которого оскорблял учитель, они с ребенком стали для школы «врагами», заметил сайт bgmedia.

Женщина рассказала в видео, что школьная учительница назвала ее сына «дебилом». По словам автора, это произошло в одной из школ Слуцка. После уроков она встретила ребенка в плохом настроении и с трудом выяснила, что случилось. Оказалось, учительница назвала его «дебилом» — и, конечно, это задело мальчика.

«Она разозлилась, что я не понял задачу, и сказала: “Дебил, что ли?”» — рассказал ребенок. Пошла в школу без скандала, директор пообещал разобраться. Учительницы на разговоре не было, но после этого начался какой-то кошмар. Она начала жаловаться на моего сына по каждому поводу, по каждой мелочи. Потом начала писать мне личные сообщения: «Вы слишком много себе позволяете, не думайте, что вам все сойдет с рук, вы на всех жалуетесь, и скоро пожалеете — вот увидите». Я встала на защиту ребенка, и теперь мы с сыном — враги школы. Это нормально?» — задает вопрос женщина, снявшая ролик.

Ей ответили комментаторы.

«Ненормально, надо на место ставить такого учителя!».

«Мама, как волчица, должна защищать своего ребенка. Учитель не имеет такого права. Да, тяжело, разные дети, но на то они и учителя, терпение должно присутствовать!».

«А такое происходит сплошь и рядом. Теперь эти недоучителя мстят детям за свой, а может и не свой неудачный выбор профессии. Поэтому и ввели этот драконовский закон «в школу без телефона», чтобы ребенок не мог записать иль снять злобу и месть неадекватного человека под названием «учитель».

«Вы правы! Мои дети выросли, когда были хорошие учителя! А позже родители стали жаловаться на учителей, и теперь никто не хочет работать учителем!».

«Есть правила общения, при которых ни в коем случае нельзя допускать оскорбления или тем более унижения другого человека, тем более ребенка».

