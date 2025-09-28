Зеленский пригрозил новыми ударами по РФ 28.09.2025, 10:59

Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал массированную атаку оккупантов.

Россияне этой ночью атаковали Украину около 500 ударными беспилотниками и более 40 ракетами, в частности «Кинжалами». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Утром снова в нашем небе российско-иранские «Шахеды». Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области», - написал президент.

Он отметил, что сейчас известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети. В частности в Киеве четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка. В столице повреждено здание Института кардиологии.

По информации Зеленского, под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

«Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт», - отмечает глава государства.

