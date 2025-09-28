Леонардо Ди Каприо едва не стал Лэнни Уильямсом 1 28.09.2025, 11:20

Леонардо Ди Каприо

Первый агент считали фамилию актера «слишком этнической».

Голливудская карьера актера Леонардо Ди Каприо могла сложиться совсем иначе — актеру в юности советовали сменить имя, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, его первый агент считали фамилию «слишком этнической» и настаивали на псевдониме Лэнни Уильямс. Ди Каприо рассказал, что в возрасте 12–13 лет агент посоветовал ему сменить имя.

Однако отец будущей звезды резко воспротивился. Когда Леонардо показал ему фотографию с новым именем, тот разорвал ее и сказал: «Только через мой труп». Именно благодаря этому актер сохранил свое настоящее имя, под которым позже стал мировым кумиром.

Интересно, что подобное давление испытывали и другие артисты. Актер Бенисио Дель Торо признался, что его тоже пытались переименовать в Бенни Делла.

Сегодня оба актера не только сохранили свои имена, но и продолжают успешно строить карьеру. На экраны выходит новая лента режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Ди Каприо сыграл революционера, которому предстоит спасти дочь от старого врага.

Первые отзывы критиков уже впечатляют. Картину называют «острым и тревожным отражением современности, одновременно пугающим и пробуждающим».

