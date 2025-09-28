Лукашенко боится за свою жизнь даже на малой родине 7 28.09.2025, 11:25

Диктатора усиленно охраняют.

Накануне Лукашенко посетил малую родину, заглянув и в бывший совхоз «Городец», которым руководил в начале 90-х. Устроив местным чиновникам и подчиненным разнос за отсутствие дисциплины, он, как водится в таких случаях, вышел к местным жителям.

В последние годы Лукашенко все реже делает «выходы в народ», предпочитая общаться даже со специально отобранными людьми на почтительном расстоянии. Но для жителей Шкловщины и родной Копыси он все же делает исключение.

При этом бросается в глаза, что даже здесь, среди своих он остается в плотном кольце охраны, пишет «Салiдарнасць». И не важно, обнимает ли он при этом маленьких школьниц с букетом роз, или отвечает на непростые вопросы о господдержке рождаемости.

Иногда в кадре едва ли не каждый четвертый оказывается охранником того, кто до сих пор мнит себя «народным».

