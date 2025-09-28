Белорусы активно используют БПЛА
- 28.09.2025, 11:46
- 1,870
Несмотря на запреты властей.
С начала года на территории Гродненской области зафиксировано более 100 нарушений, связанных с использованием воздушного пространства дронами, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
«Несмотря на широкую освещенность данного вопроса в СМИ, на территории страны все же нередко выявляются нарушения использования воздушного пространства», — отмечают в УВД.
Основное нарушение при использовании дронов — полеты без согласования времени и маршрута.
Напомним, с весны прошлого года в Беларуси физлицам запрещено покупать, ввозить, хранить дома беспилотники и использовать их. Для ввоза БПЛА в страну нужно получать разрешение в Департаменте авиации Минтранса. Разрешен все это только юрлицам и ИП для их «предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований в указе».