Белорусы активно используют БПЛА 28.09.2025, 11:46

1,870

Несмотря на запреты властей.

С начала года на территории Гродненской области зафиксировано более 100 нарушений, связанных с использованием воздушного пространства дронами, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

«Несмотря на широкую освещенность данного вопроса в СМИ, на территории страны все же нередко выявляются нарушения использования воздушного пространства», — отмечают в УВД.

Основное нарушение при использовании дронов — полеты без согласования времени и маршрута.

Напомним, с весны прошлого года в Беларуси физлицам запрещено покупать, ввозить, хранить дома беспилотники и использовать их. Для ввоза БПЛА в страну нужно получать разрешение в Департаменте авиации Минтранса. Разрешен все это только юрлицам и ИП для их «предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований в указе».

