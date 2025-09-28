Самоликвидация РПЦ 4 Telegram-канал «СерпомПо»

28.09.2025, 12:01

3,130

Патриарх Кирилл остановиться уже не может.

28 сентября в Молдове парламентские выборы. Несменяемые власти России обвиняются во вмешательстве в выборный процесс в этой стране.

На этом фоне агентство Reuters сообщило об использовании РПЦ в политической борьбе на прошедших в ноябре 2024 года президентских выборах в Молдове и референдуме о евроинтеграции.

Reuters пишет, что власти РФ оплачивали приезд молдавских православных священников в Москву, выдавали им банковские карты с зачисленными на них деньгами. В обмен на это священники должны были создавать телеграм-каналы для влияния на прихожан перед президентскими выборами и референдумом о евроинтеграции.

Reuters пишет, что за последний год было создано почти 90 новых телеграм-каналов, принадлежащих молдавским православным приходам. Их анализ показал, что большинство из них публикуют практически идентичный контент, ежедневно призывая верующих противостоять прозападному курсу правительства.

Если все это соответствует действительности, то можно сказать, что печальный украинский опыт (РПЦ вышвырнули из Украины, где у нее была почти треть всех ее приходов) ничему не научил руководство РПЦ. Стоило бы усвоить урок и устраниться от использования себя как инструмента в руках недалеких кремлевских руководителей. Но, видимо, патриарх Кирилл остановиться уже не может, как и его кремлевский шеф.

Это путь к ликвидации влияния РПЦ во всех странах, где есть подозрения в использовании организации в качестве политического инструмента для вмешательства во внутреннюю жизнь. Никто не обязан и не будет терпеть подобной агрессии.

Единственный разумный путь – полная деполитизация РПЦ, разрыв всех связей (в том числе финансовых) с российским государством, а также окологосударственными структурами. Живите на свои деньги и занимайтесь сугубо церковными делами, а в политику не лезьте. Нигде. Ни в России, ни в других странах.

Telegram-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com