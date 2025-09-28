Лавров бредил за трибуной ООН4
Глава МИД РФ рассказывал о колонизации Африки и Декларации о независимости США.
Жители Крыма и Донбасса после 2014 года страдали «под гнётом колонизаторов», как народы Африки и Азии, и в соответствии с одним из принципов Декларации о независимости США от 1776 года имели право провозгласить независимость от власти Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
«Принцип такой. Правительства получают свою легитимность с согласия управляемых. Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народов, которыми пытались управлять», — заявил Лавров.
«Этот принцип, кстати, был единогласно подтвержден в Декларации ООН 1970 года, где прямо сказано: все должны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории», — добавил министр, попутно обосновав военное вторжение России в Украину.
Отметим, Лавров выступал при полупустом зале.