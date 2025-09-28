Лавров бредил за трибуной ООН 4 28.09.2025, 12:37

1,754

Сергей Лавров

Фото: Getty Images

Глава МИД РФ рассказывал о колонизации Африки и Декларации о независимости США.

Жители Крыма и Донбасса после 2014 года страдали «под гнётом колонизаторов», как народы Африки и Азии, и в соответствии с одним из принципов Декларации о независимости США от 1776 года имели право провозгласить независимость от власти Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

«Принцип такой. Правительства получают свою легитимность с согласия управляемых. Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народов, которыми пытались управлять», — заявил Лавров.

«Этот принцип, кстати, был единогласно подтвержден в Декларации ООН 1970 года, где прямо сказано: все должны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории», — добавил министр, попутно обосновав военное вторжение России в Украину.

Отметим, Лавров выступал при полупустом зале.

