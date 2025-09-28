В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег

В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег1
- 28.09.2025, 12:25
Что может измениться.
В стране могут появиться новые правила для переводов средств между физическими лицами. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков.
23 сентября состоялась рабочая встреча с участием представителей Нацбанка, а также руководителей подразделений розничного бизнеса и кибербезопасности банков.
На встрече обсудили меры по предотвращению кражи средств через системы денежных переводов, а также возможное совершенствование порядка осуществления р2р-переводов (переводы с карты на карту между физлицами).
Подробности пока не раскрываются.
Напомним, что в последние месяцы некоторые банки уже внесли изменения. Так, «Технобанк» с 8 сентября пересмотрел комиссию за переводы в долларах между физлицами за пределы банка.