28 сентября 2025, воскресенье, 12:45
В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег

1
  • 28.09.2025, 12:25
В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег

Что может измениться.

В стране могут появиться новые правила для переводов средств между физическими лицами. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков.

23 сентября состоялась рабочая встреча с участием представителей Нацбанка, а также руководителей подразделений розничного бизнеса и кибербезопасности банков.

На встрече обсудили меры по предотвращению кражи средств через системы денежных переводов, а также возможное совершенствование порядка осуществления р2р-переводов (переводы с карты на карту между физлицами).

Подробности пока не раскрываются.

Напомним, что в последние месяцы некоторые банки уже внесли изменения. Так, «Технобанк» с 8 сентября пересмотрел комиссию за переводы в долларах между физлицами за пределы банка.

Написать комментарий 1

