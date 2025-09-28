В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег 1 28.09.2025, 12:25

Что может измениться.

В стране могут появиться новые правила для переводов средств между физическими лицами. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков.

23 сентября состоялась рабочая встреча с участием представителей Нацбанка, а также руководителей подразделений розничного бизнеса и кибербезопасности банков.

На встрече обсудили меры по предотвращению кражи средств через системы денежных переводов, а также возможное совершенствование порядка осуществления р2р-переводов (переводы с карты на карту между физлицами).

Подробности пока не раскрываются.

Напомним, что в последние месяцы некоторые банки уже внесли изменения. Так, «Технобанк» с 8 сентября пересмотрел комиссию за переводы в долларах между физлицами за пределы банка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com