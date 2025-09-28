В киевском Институте кардиологии из-за удара россиян погибли медсестра и пациент
Всего в столице Украины известно о четырех погибших.
В Киеве последствия российского удара спасатели ликвидируют на 8 локациях. В настоящее время известно о 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка, которую прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.
Такие данные обнародовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. «Всего по Украине более 70 раненых на сейчас», - добавил он. Министр также сообщил, что во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций, в результате чего травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.
Кроме этого, министр сообщил, что в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них - трое детей. На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесщине спасатели уже ликвидировали все пожары.
Всего, по данным министра, в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.