В киевском Институте кардиологии из-за удара россиян погибли медсестра и пациент 28.09.2025, 12:17

Всего в столице Украины известно о четырех погибших.

В Киеве последствия российского удара спасатели ликвидируют на 8 локациях. В настоящее время известно о 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка, которую прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.

Такие данные обнародовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. «Всего по Украине более 70 раненых на сейчас», - добавил он. Министр также сообщил, что во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций, в результате чего травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.

Кроме этого, министр сообщил, что в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них - трое детей. На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесщине спасатели уже ликвидировали все пожары.

Всего, по данным министра, в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com