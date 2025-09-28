закрыть
Как научиться видеть мир заново

  • 28.09.2025, 12:43
  • 1,010
Как научиться видеть мир заново
Фото: Sven-Erik Arndt/ARDEA/Caters News

Психологи предлагают три способа.

Фотография может стать способом выработать новые привычки замечать красоту вокруг и видеть привычные вещи по-новому. Психологи Джош Барток и Лизабет Ремер предлагают несколько практик, которые помогают развивать внимание и свежий взгляд на окружающее, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первая практика — «взгляд новичка». Она учит смотреть на знакомые объекты так, словно вы видите их впервые. Для этого достаточно выйти на прогулку и попытаться рассмотреть привычные детали под новым углом — например, снять крупный план или выбрать необычное освещение.

Вторая практика — «поиск нового». Даже в хорошо знакомом месте можно заметить то, что раньше ускользало от внимания. Это упражнение помогает расширить восприятие, научиться видеть неожиданное и выходить за рамки привычного.

Третья практика связана с отказом от ярлыков. Вместо привычных «объектов» фотографу предлагается снимать линии, цвета, свет и тени, обращая внимание на границы и пространство между предметами. Такой подход помогает взглянуть на мир не через названия и категории, а через непосредственное восприятие.

Такой подход — это не о поиске «правильного кадра», а о внимательном присутствии. Даже в повседневности можно открыть красоту и свет, если смотреть на мир открыто и без ожиданий.

Это не только творческая практика, но и способ заботы о себе: учиться замечать, что в окружающей действительности всегда есть место для приятных сюрпризов и радости.

