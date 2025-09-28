Санкции ООН против Ирана восстановлены 2 28.09.2025, 13:08

После десятилетнего перерыва.

Международные санкции против Ирана вновь начали действовать, после того как предложенная Россией и Китаем резолюция о шестимесячной отсрочке повторного введения санкций против Ирана не получила поддержки в Совете Безопасности ООН. Ранее Совбез ООН проголосовал за возвращение санкций, посчитав, что Тегеран нарушает свои обязательства по соглашению 2015 года, ограничивающему его ядерную программу в обмен на приостановление санкций, сообщает BBC.

Санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу в ночь с субботы на воскресенье.

Перед этим в Совбезе ООН в пятницу прошло голосование по резолюции, предложенной Россией и Китаем, об отсрочке восстановления санкций против Ирана на шесть месяцев.

Для принятия резолюции в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, было необходимо как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны Великобритании, Франции или США.

В итоге всего четыре страны поддержали российско-китайское предложение (Россия, Китай, Пакистан, Алжир), еще девять стран были против и две воздержались.

После голосования в Совбезе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал санкционный механизм юридически ничтожным.

«США предали дипломатию, но именно «Евротройка» (Е3 — Германия, Франция, Великобритания) её похоронила, игнорируя факты, распространяя ложные утверждения, искажая мирную программу Ирана и блокируя дипломатические усилия, они сознательно и целенаправленно проложили путь к опасной эскалации», — заявил Аракчи на заседании совета.

Представитель США Дороти Ши на заседании совета заявила, что Иран не ответил на ключевые вопросы стран «Европейской тройки», и потому возвращение санкций было неизбежным, хотя дипломатический путь остается открытым.

Россия заявила, что «никакого возврата» жёстких санкций ООН против Ирана не будет, даже несмотря на провал усилий Москвы и Пекина.

«Никакого возврата санкций не было и не будет — любые попытки оживить антииранские резолюции Совета Безопасности, действовавшие до 2015 года, являются недействительными и ничтожными», — заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета.

Как напоминает Reuters, санкции включают эмбарго на поставки Ирану оружия и запрет на всю деятельность по обогащению и переработке урана, а также на любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставить ядерное оружие, включая запуски.

Также санкции включают запрет на поездки для десятков иранских чиновников, замораживание активов десятков иранских физических и юридических лиц и запрет на поставку всего, что может быть использовано в ядерной программе Ирана.

Кроме того, Ирану будет запрещено приобретать долю в любой коммерческой деятельности в другой стране, связанной с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий.

В субботу Иран отозвал для консультаций своих послов в Великобритании, Франции и Германии.

