Китайские перевозчики ищут маршруты в обход Беларуси 28.09.2025, 13:26

Один из них — через Каспийское море.

После открытия границы между Польшей и Беларусью 25 сентября движение грузовых поездов по маршруту Китай-Европа начало восстанавливаться. Однако бизнес задумался о диверсификации транспортных маршрутов, а перевозчики рассматривают альтернативные варианты, пишет китайское издание Global Times.

После того как Польша 12 сентября закрыла границу с Беларусью, сухопутный торговый маршрут Китай-Европа испытал масштабный коллапс. Более 130 составов, идущих из КНР на Запад по железной дороге, почти на две недели застряли на белорусской стороне, в районе Бреста.

По словам главы польской логистической компании Fulfilio Sp. z o.o. Аркадиуша Филиповского, даже после открытия границы 25 сентября на полную разгрузку накопившегося объема потребуется от 7 до 10 дней при круглосуточной работе. Для особо приоритетных или срочных грузов задержка может быть сокращена до одного-двух дней. В целом же к стандартному времени доставки придется прибавить еще от двух до пяти суток. После этого ситуация должна стабилизироваться.

Генеральный директор компании ITL Group из Сианя Шао Боэр отметил, что закрытие границы не затронуло грузы, следующие в Россию и Беларусь, но серьезно осложнило доставку в страны ЕС. Из-за этого перевозчики стали искать обходные пути: один маршрут идет через Каспийское море, другой предполагает мультимодальную перевозку через Санкт-Петербург с последующей погрузкой на суда для переправки через Балтику.

Интересно, что пауза из-за закрытия границы совпала по времени с запуском первой в мире арктической контейнерной линии China-Europe Arctic Express, которая соединяет восточнокитайский порт Нинбо-Чжоушань и британский Феликстоу.

Но, по словам Шао, арктический маршрут рассчитан на крупные и долгосрочные перевозки, а традиционный железнодорожный China-Europe Railway Express, пролегающий через Беларусь, удобнее для средних и небольших поставок — им можно отправлять партии всего по 40−50 контейнеров.

Между тем ситуация показала бизнесу, насколько важно иметь несколько вариантов транспортных коридоров. Это создало основу для дальнейшего развития альтернативных маршрутов, подчеркнул Шао.

