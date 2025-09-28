закрыть
Логистика РФ нарушена: украинские партизаны устроили громкую диверсию

  • 28.09.2025, 14:08
Логистика РФ нарушена: украинские партизаны устроили громкую диверсию

Волноваха — ключевой узел снабжения оккупантов.

Украинские партизаны нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Об этом сообщили в движении «Атеш».

Известно, что агент движения провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Там отметили, что Волноваха — ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях.

