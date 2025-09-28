Логистика РФ нарушена: украинские партизаны устроили громкую диверсию 28.09.2025, 14:08

Волноваха — ключевой узел снабжения оккупантов.

Украинские партизаны нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Об этом сообщили в движении «Атеш».

Известно, что агент движения провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Там отметили, что Волноваха — ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com