Логистика РФ нарушена: украинские партизаны устроили громкую диверсию
- 28.09.2025, 14:08
Волноваха — ключевой узел снабжения оккупантов.
Украинские партизаны нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Об этом сообщили в движении «Атеш».
Известно, что агент движения провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.
Там отметили, что Волноваха — ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях.