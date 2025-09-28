Лавров пожаловался на «западню» 28.09.2025, 15:38

Резолюция Совбеза ООН озадачила российского министра.

Возобновление санкций ООН против Ирана стало следствием «западни», которую создали против Тегерана страны Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, США и их союзники сознательно встроили в резолюцию Совбеза ООН 2231 механизм «снэпбэк», который позволил Западу единолично возобновить санкции против Ирана, игнорируя позицию других членов Совбеза. Лавров подчеркнул, что Россия и Китай выступали против восстановления ограничений и добивались их отсрочки, однако их инициатива была отклонена. По мнению министра, решение Совбеза подтверждает, что «Запад использует международные структуры исключительно в собственных интересах».

Совет Безопасности ООН с 28 сентября вновь ввел санкции против Ирана, приостановленные почти десять лет назад после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Решение было принято после того, как 26 сентября провалилась инициатива России и Китая об отсрочке рестрикций на полгода: за их резолюцию проголосовали четыре страны, против — девять, еще две воздержались.

Санкции включают заморозку зарубежных активов Ирана, запрет на разработку и производство атомных технологий, а также восстановление эмбарго на поставки оружия. Эти меры применяются в рамках механизма «снэпбэк», предусмотренного СВПД: он позволяет автоматически возвращать ограничения в случае «существенного невыполнения обязательств» Тегераном.

Санкции против Ирана впервые были введены Совбезом ООН в 2006 году и несколько раз ужесточались. В 2015 году Тегеран согласился ограничить обогащение урана, отказаться от разработки ядерного оружия и допустить инспекторов МАГАТЭ на атомные объекты. В обмен западные страны сняли ограничения, и с января 2016 года санкции были официально отменены.

Однако в августе 2025 года Великобритания, Германия и Франция инициировали процедуру восстановления санкций, обвинив Иран в «упорном и существенном невыполнении обязательств» по сделке. В частности, они сослались на более чем 60 докладов МАГАТЭ за последние шесть лет, которые фиксировали нарушения.

Ситуация обострилась летом 2025 года, когда Израиль при поддержке США в течение нескольких дней наносил удары по иранским ядерным объектам, а Тегеран в ответ приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

