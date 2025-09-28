В Донецкой области ВСУ разгромили более 20 военных авто РФ 28.09.2025, 15:41

Образовалась настоящая «дорога смерти».

Россияне продолжают нести потери в кровавых мясных штурмах в Донецкой области. В частности, немало захватчиков осталось в окрестностях города Мирноград: там образовалась настоящая «дорога смерти».

На коротком, в несколько сотен метров отрезке этой дороги уничтожено более двух десятков вражеской техники. Видео с места показал журналист Юрий Бутусов.

Журналист опубликовал снятые россиянами в районе Мирнограда кадры.

«На отрезке в менее чем три сотни метров – более 20 единиц уничтоженной российской техники. На такие большие жертвы армия агрессора идет, чтобы захватить очередной кусок посадки или разрушенное село», – прокомментировал зафиксированное в ролике Бутусов.

Упомянутое видео снял один из оккупантов, ехавший по этому участку дороги на мотоцикле. Перед ним так же передвигался еще один захватчик.

Оба россиянина проезжают мимо подбитой и сожженной дотла российской техники: от мотоциклов и легковушек – до более тяжелой чисто военной техники.

На протяжении съемки автор видео так и не произнес ни слова.

