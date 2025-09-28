закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Донецкой области ВСУ разгромили более 20 военных авто РФ

  • 28.09.2025, 15:41
В Донецкой области ВСУ разгромили более 20 военных авто РФ

Образовалась настоящая «дорога смерти».

Россияне продолжают нести потери в кровавых мясных штурмах в Донецкой области. В частности, немало захватчиков осталось в окрестностях города Мирноград: там образовалась настоящая «дорога смерти».

На коротком, в несколько сотен метров отрезке этой дороги уничтожено более двух десятков вражеской техники. Видео с места показал журналист Юрий Бутусов.

Журналист опубликовал снятые россиянами в районе Мирнограда кадры.

«На отрезке в менее чем три сотни метров – более 20 единиц уничтоженной российской техники. На такие большие жертвы армия агрессора идет, чтобы захватить очередной кусок посадки или разрушенное село», – прокомментировал зафиксированное в ролике Бутусов.

Упомянутое видео снял один из оккупантов, ехавший по этому участку дороги на мотоцикле. Перед ним так же передвигался еще один захватчик.

Оба россиянина проезжают мимо подбитой и сожженной дотла российской техники: от мотоциклов и легковушек – до более тяжелой чисто военной техники.

На протяжении съемки автор видео так и не произнес ни слова.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос