Лукашенко в «горячке» вынес себе приговор 28.09.2025, 15:45

Диктатор спохватился, но было поздно.

Можно много рассуждать о «достоинствах» и недостатках общественно-экономической системы, которую сформировал в Беларуси Александр Лукашенко. Но что думает об этом сам автор этой «модели» государственного устройства?

Ответ на этот вопрос можно найти в одной единственной фразе, которую Александр Лукашенко произнес, посещая 27 сентября бывший совхоз «Городец», руководителем которого он был, пишет udf.

Осмотрев машинный двор предприятия, он констатировал:

«Как было лет 30-40 назад, так оно и есть...»

А разве могло быть как-то иначе?

Ведь все годы своего правления Лукашенко постоянно твердил, что стране не нужны никакие реформы, или, по его словам, «перамены», которых требовали миллионы его противников, выходившие на массовые акции протеста в 2020 году.

Но что мы имеем?

Протесты были подавлены. Сотни тысяч активных граждан вынуждены были с семьями покинуть страну. А страна окончательно погрузилась во мрак диктатуры.

Вместо реформ Лукашенко ничего не может предложить своей «вертикали» и населению кроме угроз и требования «усилить дисциплину».

Досталось и работникам «Городца».

«У вас здесь сегодня дисциплины нет, - негодовал Лукашенко. - Руководитель должен быть волевым, настойчивым... Надо, чтобы работала система: ты за это отвечаешь, ты - за это. Надо, чтобы люди шевелились».

Ну а чтобы люди с бОльшим пониманием отнесли к этому требованию, Лукашенко напомнил им, кто обеспечивает «мирное небо» над Беларусью.

«Лучше работать на земле, чем воевать, - заявил он - Поэтому давайте работать, чтобы была экономика. И железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это - надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать».

Но этого ему показалось мало и, выдержав паузу, для усиления эффекта, добавил:

«Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать», - пугал население Лукашенко.

Но потом, спохватившись, все-таки дал изумленным работникам и руководству «Городца» срок до весны навести «идеальный порядок» на сельхозпредприятии.

Закончив обязательную часть программы (пообщавшись с государевым «народцем» и отчитав чиновников), Лукашенко удалился в свою резиденцию в Александрии. Набираться сил для очередного «показательного выступления».

