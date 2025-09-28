На Лиманском направлении ВСУ догнали дроном адский ТОС «Солнцепек» 28.09.2025, 15:48

Эпическое видео.

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и личный состав оккупантов на линии фронта. На этот раз наши бойцы поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС «Солнцепек».

Видео опубликовали в Telegram-канале «63 бригады Стальные Львы». Кроме бронемашины, Силы обороны отличились еще рядом хороших дел.

Подробности результативной операции

Перемещение российской техники наши дронщики обнаружили вблизи оккупированного села Кузьмино на Лиманском направлении. Бойцы догнали и поразили ее.

Также военные нашли полевой склад противника со 152 мм снарядами, который с помощью только одного дрона был успешно ликвидирован.

Проредить ряды оккупантов нашим воинам помог БТР 4 «Буцефал», на котором наши бойцы эффективно патрулируют территорию вблизи Торского и Заречного и с помощью 30 мм пушки уничтожают российскую пехоту.

