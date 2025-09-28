В Беларуси банкротится обувной гигант с 37-летней историей 8 28.09.2025, 16:09

5,480

Суд открыл дело о несостоятельности.

Экономический суд Витебской области открыл дело о несостоятельности крупного производителя обуви с 37-летней историей «Белвест». Сумма долговых обязательств холдинга превысила 259 млн рублей, в отношении компании начато конкурсное производство сроком на четыре месяца, сообщает издание «Віцьбічы».

С 2 июля 2025 года СООО «Белвест» и ЗАО «Белвест ритейл Москва» находятся под временным внешним управлением по решению Витебского облисполкома. За лето в таком режиме удалось погасить задолженность по налогам, сборам и в Фонд соцзащиты, стабилизировать выплаты работникам и исполнение текущих обязательств. Однако накопленные долги фактически блокируют развитие: нет возможности наращивать объемы производства и внедрять инновации.

Инициатором обращения в суд выступил сам холдинг. Антикризисным управляющим назначено ООО «Байков и партнеры». Предварительный план рассчитан на три года и согласован с городскими властями. По словам зампреда Витебского облисполкома Анжелики Никитиной, это должно помочь «Белвесту» выйти из кризиса.

Напомним, как раньше писало «Зеркало», у производителя также появилась просрочка по таможенным платежам. При этом сама компания пытается взыскать с контрагентов около 1,9 млн рублей.

На октябрь запланирована проверка предприятия МЧС, а с мая действует запрет на регистрационные и ликвидационные действия в отношении «Белвеста» и его материнской компании «Группа Белвест».

В июне сотрудники завода просили власти ускорить принятие решений для сохранения предприятия, а в июле облисполком утвердил назначение нового руководителя, подробности о котором пока не раскрываются.

«Белвест» — белорусско-российское предприятие: в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании «Группа Белвест», остальные 45% — российской фирме ИПК «Инвестпром». Об этом сообщается на сайте производителя. До этого собственниками значились концерн «Беллегпром» и «Инвестпром» (Россия).

Среднесписочная численность работников «Белвеста» в 2024 году составила 2150 человек, следует из данных legat.by. Для сравнения: в 2023-м их насчитывалось 2282, а в 2022-м — 2196.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com