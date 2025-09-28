Американский блогер 60 дней ел только мясо 3 28.09.2025, 16:24

4,054

Что с ним произошло?

Американский блогер Джейк Москато решил провести эксперимент и два месяца питался исключительно мясом. Свои впечатления он описал на YouTube.

В начале эксперимента Джейк испытывал серьезный дискомфорт. В первую неделю он жаловался на боль и даже опасался за свою жизнь. Уже через две недели возникли проблемы с желудком, что не стало неожиданностью.

Однако после первого месяца ситуация изменилась: блогер начал чувствовать себя «зверем» и отметил, что физическая форма существенно улучшилась. Два месяца мясной диеты, по его словам, сделали его более энергичным, хотя роль сыграли и регулярные тренировки в спортзале.

Впрочем, диетологи предостерегают: такой рацион может иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе. Римма Пиллай отмечает, что отсутствие клетчатки в рационе повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака.

«Многие из тех, кто соблюдает мясоядную диету, долгое время не обращают внимания на проблемы со здоровьем. Для молодых людей, поддерживающих здоровый вес тела, уровень холестерина может казаться повышенным только через годы, когда чрезмерное потребление насыщенных и трансжиров приведет к накоплению бляшек в артериях, что приведет к значительному повышению уровня холестерина. Если квалифицированный медицинский работник не посоветовал вам соблюдать определенную ограничительную диету, подумайте об общем разнообразии и качестве вашего рациона, прежде чем принимать решение о строгом ограничении потребления пищи», — отметила она LADbible.

Эксперты советуют выбирать сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов и клетчатки. Они отмечают: прежде чем полностью отказываться от каких-либо групп продуктов, следует посоветоваться с врачом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com