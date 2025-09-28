The Washington Post: Европа наконец-то просыпается 1 28.09.2025, 16:35

Есть три признака.

Непоследовательная позиция президента США Дональда Трампа таки заставила европейских политиков начать делать реальные шаги, чтобы позаботиться о безопасности своих стран. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post.

Несмотря на то, что в последнее время от Трампа можно услышать много обнадеживающих заявлений, он все еще оставляет слишком много сомнений относительно того, действительно ли США вступятся за европейских союзников, если возникнет необходимость. Показательным в этом плане было одно из его недавних заявлений. На вопрос журналистов, должны ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, Трамп ответил «Да». Но на уточняющий вопрос, вступятся ли США за европейского союзника в такой ситуации, он сказал, что это зависит от обстоятельств.

Такая неоднозначность позиции президента США вдохновляет Кремль на новые провокации в Европе, но и заставляет европейцев делать что-то для усиления собственной безопасности, отмечает The Washington Post. Журналисты заметили по крайней мере три признака того, что европейцы наконец взялись за ум.

Первый признак: журналисты узнали, что на этой неделе европейские чиновники провели встречу в Москве, на которой предупредили россиян о готовности сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.

Второй признак: в пятницу состоялась первая встреча по планированию недавно запущенной европейской инициативы «стена из дронов». Показательно, что в отличие от многих подобных мероприятий, на этот раз Украину пригласили как равноправного участника, а НАТО - как наблюдателя. То есть европейцев интересует реальный боевой опыт Украины в конкретном аспекте.

Третий признак: на этой неделе журналисты узнали о намерении Германии - крупнейшей экономики в Европе - потратить в следующем году на оборону 90 миллиардов долларов. И главное здесь то, что большая часть денег пойдет на закупку европейского оружия. Лишь 8% потратят на американское оружие.

«Со временем европейцы могут даже поблагодарить Трампа за то, что он заставил их встать на ноги. Однако, пока что, усиление серьезности в Европе является прямым следствием непредсказуемости Трампа. Теперь, когда Берлин, Париж и Лондон берут на себя большую часть бремени, президент [Трамп] может помочь им, став более последовательным в борьбе с Россией», - отмечает The Washington Post.

