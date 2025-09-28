В Беларуси появилась новая схема мошенничества с банковскими картами
- 28.09.2025, 16:49
Обещают переводы без комиссии.
В Минске зафиксированы случаи, когда злоумышленники используют банковские карты граждан для вывода похищенных денег за границу. Как пояснили в милиции, аферисты действуют через фишинговые сайты, замаскированные под платежные сервисы, пишет Onliner.
Схема проста: человеку предлагают перевести средства без комиссии или с минимальными затратами. Однако введенные реквизиты карты сразу попадают к мошенникам. В дальнейшем этот платежный инструмент используется для перевода средств, похищенных у других граждан.
Опасность в том, что подобные ресурсы активно рекламируются в социальных сетях. Чем больше «счетов» проходят украденные деньги, тем труднее их отследить и заблокировать.
Есть признаки, которые должны насторожить. Если после перевода появляется сообщение о технической ошибке или сайт зависает, ни в коем случае нельзя вводить данные другой карты — ее тоже используют для обмана.