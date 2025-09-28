закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появилась новая схема мошенничества с банковскими картами

  • 28.09.2025, 16:49
  • 1,398
В Беларуси появилась новая схема мошенничества с банковскими картами

Обещают переводы без комиссии.

В Минске зафиксированы случаи, когда злоумышленники используют банковские карты граждан для вывода похищенных денег за границу. Как пояснили в милиции, аферисты действуют через фишинговые сайты, замаскированные под платежные сервисы, пишет Onliner.

Схема проста: человеку предлагают перевести средства без комиссии или с минимальными затратами. Однако введенные реквизиты карты сразу попадают к мошенникам. В дальнейшем этот платежный инструмент используется для перевода средств, похищенных у других граждан.

Опасность в том, что подобные ресурсы активно рекламируются в социальных сетях. Чем больше «счетов» проходят украденные деньги, тем труднее их отследить и заблокировать.

Есть признаки, которые должны насторожить. Если после перевода появляется сообщение о технической ошибке или сайт зависает, ни в коем случае нельзя вводить данные другой карты — ее тоже используют для обмана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос