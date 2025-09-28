На Комаровке проходит ярмарка еды из оккупированной Луганской области 28.09.2025, 17:10

Туда же привезли похищенных из Украины детей.

На Комаровкском рынке в Минске проходит ярмарка еды из оккупированной Луганской области Украины. Издание «Минск-Новости» посмотрело, сколько людей пришло, что по чем продавали приехавшие в Беларусь производители, и как музыканты из непризнанной «Луганской

Народной Республики» дарят белорусам «теплоту и душевное настроение».

К сладостям производства местной кондитерской фабрики под названием «Мак-даК» на площади возле Комаровского рынка выстроилась очередь.

«Вчера мы продали почти весь наш запас мармелада, рахат-лукума и печенья, которые привезли в Минск. Думаю, за час-два разберут и то, что осталось. Очень приятно, что много покупателей вернулись и сегодня. А некоторые из них даже пришли за час до начала ярмарки и ждали открытия», – поделилась начальник отдела продаж кондитерской фабрики Виктория Гончарова.

Также на ярмарке представлены колбасы Луганского мясокомбината, которую минские пенсионерки усиленно дегустировали, и мороженое Луганского хладокомбината, к которому никто не подходил. Мороженое в сентябрьские холода оказалось настолько невостребованным, что его начали раздавать бесплатно посетителям с детьми, пенсионерам и подросткам – по 2-3 пачки на руки.

Вероятно, спрос на продукцию аннексированной Луганской области продиктован более низкими, чем в Беларуси, ценами.

Кроме того, на ярмарку еды привезли коллективы из непризнанной «ЛНР», в основном детские.

