На Комаровке проходит ярмарка еды из оккупированной Луганской области
- 28.09.2025, 17:10
Туда же привезли похищенных из Украины детей.
На Комаровкском рынке в Минске проходит ярмарка еды из оккупированной Луганской области Украины. Издание «Минск-Новости» посмотрело, сколько людей пришло, что по чем продавали приехавшие в Беларусь производители, и как музыканты из непризнанной «Луганской
Народной Республики» дарят белорусам «теплоту и душевное настроение».
К сладостям производства местной кондитерской фабрики под названием «Мак-даК» на площади возле Комаровского рынка выстроилась очередь.
«Вчера мы продали почти весь наш запас мармелада, рахат-лукума и печенья, которые привезли в Минск. Думаю, за час-два разберут и то, что осталось. Очень приятно, что много покупателей вернулись и сегодня. А некоторые из них даже пришли за час до начала ярмарки и ждали открытия», – поделилась начальник отдела продаж кондитерской фабрики Виктория Гончарова.
Также на ярмарке представлены колбасы Луганского мясокомбината, которую минские пенсионерки усиленно дегустировали, и мороженое Луганского хладокомбината, к которому никто не подходил. Мороженое в сентябрьские холода оказалось настолько невостребованным, что его начали раздавать бесплатно посетителям с детьми, пенсионерам и подросткам – по 2-3 пачки на руки.
Вероятно, спрос на продукцию аннексированной Луганской области продиктован более низкими, чем в Беларуси, ценами.
Кроме того, на ярмарку еды привезли коллективы из непризнанной «ЛНР», в основном детские.