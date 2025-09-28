«Удар стальной балкой ниже пояса» 2 28.09.2025, 17:49

2,444

Z-патриот признал эффективность тактики ВСУ.

Известный Z-патриот Максим Калашников признал, что война против Украины становится для России разрушительной, прежде всего, в экономическом плане.

Такое важное заявление он сделал в своем блоге, передает Dialog.UA.

«Война пошла на полное уничтожение Российской Федерации и на ее сокрушение. Прежде всего, конечно, экономическое, поскольку падение нефтяных доходов на фоне не очень высоких цен на нефть - это удар стальной балкой ниже пояса. Война идет всерьез на то, чтобы мы потерпели поражение. И не обязательно, чтобы ВСУ нам котел устроили большой или до Москвы дошли. Поражение можно потерпеть, заимев экономический крах в своем тылу. Это уже бывало в мировой истории», - заявил он.

По его словам, удары украинских дронов и ракет по российским нефтеперерабатывающим заводам и газоперекачивающим станциям свидетельствуют о том, что Киев ведет масштабную и целенаправленную кампанию.

«Выведены из строя примерно 17% нефтеперерабатывающих мощностей, топливный кризис развивается. Все сильнее звучат голоса тех, кто говорит, что придется переходить на нормированное потребление топлива по талонам», - отметил Калашников.

С его оценкой согласился военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, удары Украины по трубопроводам и НПЗ представляют собой продуманную стратегию.

«Это системная кампания именно с целью сокрушения России - именно экономического», - подчеркнул Левин.

Он напомнил, что в истории есть примеры поражений без падения столицы. «С Калашниковым сложно не согласиться: чтобы проиграть, не обязательно, чтобы ваша столица была взята. Германия в Первой мировой войне потерпела сокрушительное поражение, хотя на ее территории практически не было вражеских войск», - сказал эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com