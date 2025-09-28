«Удар стальной балкой ниже пояса»2
- 28.09.2025, 17:49
- 2,444
Z-патриот признал эффективность тактики ВСУ.
Известный Z-патриот Максим Калашников признал, что война против Украины становится для России разрушительной, прежде всего, в экономическом плане.
Такое важное заявление он сделал в своем блоге, передает Dialog.UA.
«Война пошла на полное уничтожение Российской Федерации и на ее сокрушение. Прежде всего, конечно, экономическое, поскольку падение нефтяных доходов на фоне не очень высоких цен на нефть - это удар стальной балкой ниже пояса. Война идет всерьез на то, чтобы мы потерпели поражение. И не обязательно, чтобы ВСУ нам котел устроили большой или до Москвы дошли. Поражение можно потерпеть, заимев экономический крах в своем тылу. Это уже бывало в мировой истории», - заявил он.
По его словам, удары украинских дронов и ракет по российским нефтеперерабатывающим заводам и газоперекачивающим станциям свидетельствуют о том, что Киев ведет масштабную и целенаправленную кампанию.
«Выведены из строя примерно 17% нефтеперерабатывающих мощностей, топливный кризис развивается. Все сильнее звучат голоса тех, кто говорит, что придется переходить на нормированное потребление топлива по талонам», - отметил Калашников.
С его оценкой согласился военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, удары Украины по трубопроводам и НПЗ представляют собой продуманную стратегию.
«Это системная кампания именно с целью сокрушения России - именно экономического», - подчеркнул Левин.
Он напомнил, что в истории есть примеры поражений без падения столицы. «С Калашниковым сложно не согласиться: чтобы проиграть, не обязательно, чтобы ваша столица была взята. Германия в Первой мировой войне потерпела сокрушительное поражение, хотя на ее территории практически не было вражеских войск», - сказал эксперт.