Рютте послал Зеленскому мощный сигнал о послевоенной Украине 1 28.09.2025, 18:12

У России есть большая уязвимость.

Кремлевский диктатор Владимир Путин осознает, что не может добиться всего, чего он хочет, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Также он отметил, что любой конфликт когда-то заканчивается, однако не всегда это происходит в ходе переговоров.

«Вторую мировую войну мы выиграли полностью. Холодную войну мы выиграли с Рейганом и Тэтчер. Украина [Война в Украине], скорее всего, закончится переговорами, но Зеленский должен быть уверен, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», - подчеркнул Рютте.

Также он добавил, что Россия остается экономикой, которая, в первую очередь, зависит от нефти. И именно поэтому оккупанты сейчас сталкиваются с проблемами, ведь Украина продолжает наносить удары по ключевым нефтеперерабатывающим заводам.

«На заправках образуются очереди. В США, если бы люди не смогли заправить машины, снова случился бы 1776 год [антиколониальное восстание]. В России пока справляются», - подчеркнул генсек НАТО.

