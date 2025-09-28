Выборы в Молдове: появились новейшие данные о явке 1 28.09.2025, 18:22

Самую высокую явку в стране зафиксировали в Дондюшанском и Сорокском районах.

К 17:00 28 сентября более 1,3 млн граждан Молдовы проголосовали на парламентских выборах. Это около 43% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии, пишет newsmaker.

Самую высокую явку в стране зафиксировали в Дондюшанском и Сорокском районах. В Кишиневе проголосовали около 280 тыс. человек — 40% зарегистрированных избирателей.

На избирательных участках за рубежом к 17:30 проголосовали более 200 тыс. граждан Молдовы. Уже закрылись участки в Токио и Пекине, а последние пять участков в 17:00 начали работать в США и Канаде.

ЦИК также сообщил о 141 нарушении, которое до 16:00 зафиксировал Генеральный инспекторат полиции. Среди них 58 случаев фотографирования бюллетеней, восемь случаев предвыборной агитации, восемь подозрения в подкупе избирателей, шесть случаев порчи бюллетеня и другие нарушения.

