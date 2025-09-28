В Крыму сгорели Ан-26 и Ми-8: спутниковые снимки подтвердили удары ГУР 28.09.2025, 18:38

На территории российской базы на тот момент находились пять самолетов.

Спутниковые снимки подтвердили успешность ударов Главного управления разведки Украины по авиабазам во временно оккупированном Крыму. На кадрах видно уничтожение по меньшей мере одного вертолета Ми-8 и самолета Ан-26, а также повреждение нескольких других воздушных судов.

По информации обозревателя AviVector, спутниковые снимки авиабазы «Кача» от 25 сентября демонстрируют последствия атак по российской авиатехнике. На территории базы на тот момент находились пять самолетов Бе-12, один Ан-26, три истребителя МиГ-29К, четыре вертолета Ми-8 и четыре Ка-27/29.

В течение последней недели украинская разведка сообщала об уничтожении в Крыму двух самолетов Бе-12, двух Ан-26 и четырех вертолетов Ми-8. Анализ новых спутниковых снимков подтвердил полное уничтожение одного Ан-26 с бортовым номером RF-46878 («Синий 30»), от которого остались лишь следы пожара. Второй Ан-26 пока не обнаружен.

Также зафиксировано повреждение одного Бе-12 («Желтый 08»), который был убран с базы. Еще один самолет этого типа также вывезли с территории. На изображениях видно кратер вблизи другого Бе-12, хотя без подтвержденных повреждений.

Что касается вертолетов, попытка уничтожить Ми-8АМТШ оказалась неудачной — вертолет впоследствии либо переместили, либо он покинул базу. В то же время на окраине Симферополя зафиксировано полное уничтожение одного Ми-8, еще один вертолет получил повреждения.

Удары ГУР по аэродрому «Кача» — что известно

Напомним, что 23 сентября украинские подразделения нанесли удар по аэродрому «Кача» под Севастополем, уничтожив несколько российских самолетов и поразив нефтяные объекты в РФ. В операции участвовали ГУР и другие подразделения Сил обороны.

Позже спецподразделение «Призрака» совершило повторный удар по аэродрому: были поражены две береговые РЛС и два военно-транспортных самолета Ан-26, один из которых полностью сгорел. Видеокадры, обнародованные Defence Express, подтверждают, что операция проводилась именно на авиабазе «Кача», где ранее уничтожили два самолета Бе-12. На видео не зафиксирована работа систем ПВО, один из Ан-26 оставался заправленным во время удара. Оператор дрона выбрал для поражения именно военно-транспортный самолет, несмотря на наличие Бе-12 и вертолета Ми-8.

