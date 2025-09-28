В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег с одной карточки на другую

В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег с одной карточки на другую2
- 28.09.2025, 18:58
В Беларуси могут ввести новшества по денежным переводам между физлицами. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков.
Как сообщает Ассоциация белорусских банков, 23 сентября прошла рабочая встреча с участием руководителей подразделений розничного бизнеса и кибербезопасности, представителей Нацбанка.
«В ходе встречи обсуждены возможные меры по предупреждению хищения денежных средств клиентов банков посредством систем денежных переводов, а также рассмотрен вопрос по совершенствованию порядка осуществления р2р-переводов (предполагают отправку денег с одной карты на другую. — Прим. ред.) между физическими лицами», — сообщает ассоциация.
Другие подробности не уточняются.
Напомним, за последние месяцы некоторые банки внесли корректировки по переводам денег. К примеру, «Технобанк» с 8 сентября ввел изменения для комиссии по таким отправлениям средств физлиц в долларах за пределы банка. Сбор теперь составляет 30 долларов и 1,5% от суммы денежного отправления, но не более 350 долларов. «Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица. Может взиматься в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты», — уточняют в «Технобанке».