28 сентября 2025, воскресенье, 20:24
В Беларуси хотят ввести изменения по переводам денег с одной карточки на другую

2
  • 28.09.2025, 18:58
  • 3,496
Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков.

В Беларуси могут ввести новшества по денежным переводам между физлицами. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков.

Как сообщает Ассоциация белорусских банков, 23 сентября прошла рабочая встреча с участием руководителей подразделений розничного бизнеса и кибербезопасности, представителей Нацбанка.

«В ходе встречи обсуждены возможные меры по предупреждению хищения денежных средств клиентов банков посредством систем денежных переводов, а также рассмотрен вопрос по совершенствованию порядка осуществления р2р-переводов (предполагают отправку денег с одной карты на другую. — Прим. ред.) между физическими лицами», — сообщает ассоциация.

Другие подробности не уточняются.

Напомним, за последние месяцы некоторые банки внесли корректировки по переводам денег. К примеру, «Технобанк» с 8 сентября ввел изменения для комиссии по таким отправлениям средств физлиц в долларах за пределы банка. Сбор теперь составляет 30 долларов и 1,5% от суммы денежного отправления, но не более 350 долларов. «Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица. Может взиматься в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты», — уточняют в «Технобанке».

