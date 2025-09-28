Будет ли в Беларуси «классическая золотая осень»? 1 28.09.2025, 19:33

Синоптики пообещали до +19°C.

Сторонние синоптики в отличие от государственного и более осторожного Белгидромета расщедрились на прогноз погоды для Беларуси на всю неделю. И в то время как Дмитрий Рябов пообещал относительное тепло, другие источники попросили белорусов готовиться к небольшим дождям.

«Беларусь быстро перешагнула из лета в очень. Холодный антициклон принес заметное похолодание. На следующей неделе атмосферное давление останется высоким и воздух по-прежнему будет выноситься с севера», - рассказал Дмитрий Рябов.

По его словам, «хорошего тепла ждать не стоит». Но синоптик пообещал продолжительный период спокойной погоды «с большим суточным ходом температуры». Также возможны заморозки.

Тем не менее разные метеорологические каналы разошлись во мнении, будет ли в Беларуси на стыке сентября и октября «классическая золотая осень». Такую пообещал именно Рябов.

Так, ТГ-канал «Метеовайб» попросил приготовиться к дождям, но не везде. Там считают, что из-за возникновения высотного циклона в понедельник, 29 сентября, по южной половине Беларуси пройдут дожди. А температурный фон из-за адвекции холода с востока понизится.

Температура будет днем колебаться от +7 до +13°C. В Минске, впрочем, дождей не предвидится, как и на севере Республики.

Во вторник и среду температура будет примерно такая же. Ночные заморозки стоит ждать на Витебщине. По югу снова дожди. Их стоит ждать на севере Республики ближе ко 2 октября, сообщили на «Метеовайбе».

Что касается второй половины недели, то, по прогнозу Рябова, погода сильно не изменится. А это значит переменную облачность без существенных осадков.

«Днем в четверг до +15°C тепла. В пятницу до +13°C градусов. В первые выходные октября сохранится влияние прохладного антициклона и холодных воздушных масс. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений умеренный», - предположил Дмитрий Рябов.

По его прогнозу в следующие субботу и воскресенье погода будет весьма приятной: +13..+16°C, в воскресенье +14..+19°C.

А что говорят в Белгидромете?

Согласно трехдневному прогнозу госведомтва, с понедельника по среду будет прохладно, ночью заморозки (до -5°C), днем до +13°C. Ночью и утром возможны туманы. Ветер восточный, порывистый.

29 сентября (Понедельник): Облачно, дожди, в основном на юге. Ночью от +1°С до заморозков -3°C, днем +7..+13°C.

30 сентября (Вторник): Облачно с прояснениями, дожди ночью и на западе/юге днем. Ночью возможны заморозки до -3°C, днем +7..+13°C.

1 октября (Среда): Переменная облачность, почти без осадков. Ночью заморозки до -5°C, днем +8..+13°C.

