В Швейцарии выставят на продажу, вероятно, самую дорогую золотую монету всех времен 28.09.2025, 20:42

2,984

Ее оценочная стоимость более 2,14 млн евро.

Почти 400-летняя золотая монета с изображением Фердинанда III весом более 348 граммов может стать самой дорогой европейской монетой всех времен — ее выставят на ноябрьский аукцион в Цюрихе, пишет BILD.

Этой монете в 100 дукатов с изображением Фердинанда III Габсбурга почти 400 лет, и весит она целых 348,5 грамма. Она отчеканена как дар молодого короля немецким князьям в 1629 году. Тогда Фердинанд был австрийским эрцгерцогом и королем Венгрии, Хорватии и Богемии, а позднее стал императором Священной Римской империи.

Монета весом как три с половиной плитки шоколада — самая крупная из когда-либо отчеканенных европейских золотых монет. К тому же она очень редкая: существовало всего три экземпляра. Она входит в коллекцию Traveller, в которой более 15 тысяч монет. Все они хранились в тайнике под землей свыше 50 лет. Во время Второй мировой их анонимный собиратель — его прозвали Путешественником — спрятал свои сокровища, чтобы их не забрали нацисты.

Вся коллекция оценивается более чем в 100 млн долларов. В начале ноябре аукционный дом Numismatica Ars Classica в Цюрихе выставит монеты Путешественника на продажу, и они станут «самой дорогой группой монет, когда-либо выставленной на торги». А монета Фердинанда III — «вероятно, самой дорогой европейской золотой монетой всех времен». Ее оценочная стоимость — более 2,14 млн евро!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com