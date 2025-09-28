Минчанин украл музыкальное оборудование, чтобы взять на рыбалку 2 28.09.2025, 20:59

Зачем оно ему было нужно?

В Минске произошла курьезная кража: мужчина украл оставшееся без присмотра музыкальное оборудование, которое хотел увезти на рыбалку. В милиции рассказали, что он собирался с ним делать.

В Ленинское РУВД обратилась минчанка с заявлением о пропаже своего имущества — музыкального оборудования. Женщина оставила в подъезде дома сумку, в которой находились микрофон, кабель, стойка для микрофона и комбо-усилитель. Вернувшись, она обнаружила, что сумки нет.

Вскоре выяснилось, что оборудование похитил 33-летний сосед, проживающий в том же доме. На допросе мужчина объяснил свой поступок необычным образом: он планировал использовать микрофонную стойку в качестве подставки для удочек во время рыбалки. Остальные элементы комплекта, включая микрофон и комбо-усилитель, похититель также забрал вместе со стойкой.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

