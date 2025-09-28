Стали известны первые результаты выборов в Молдове 1 28.09.2025, 21:28

5,168

Наибольшая активность избирателей наблюдалась в возрастной категории 35 – 45 лет.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове прошли парламентские выборы. Голосование официально объявили закрытым.

На парламентских выборах экзитполов не будет. Первые данные после закрытия участков опубликовал «24 Канал».

Как голосовали на выборах в Молдове?

28 сентября 2025 года Молдова голосовала за новый парламент, состоящий из 101 депутата. От результатов этих выборов зависит, какая политическая сила будет определять курс страны, ведь Молдова – парламентская республика.

Явка граждан на парламентских выборах составила 51,90%. На участках проголосовали 1 590 835 избирателей.

Больше всего избирателей было в возрастной категории 35 – 45 (23%). Далее 46 – 55 (17,8%) и 26 – 35 (17%).

Расклад сил и ход избирательной кампании

Партией «Действие и солидарность» (PAS) руководит Майя Санду, действующий президент Молдовы с проевропейским вектором развития.

«Патриотический избирательный блок» – партия, сформирована вокруг экс-президента, пророссийского политика Игоря Додона. Он отстаивает развитие Молдовы в сторону России и имеет тесные связи с Кремлем.

Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» Марианна Присяжнюк рассказала, что Россия вливала огромные средства, чтобы повлиять на выборы в Молдове. Поэтому стране пришлось пойти на ряд шагов по безопасности.

За два дня до голосования исключили одну из пророссийских партий «Сердце Молдовы». Однако та подала апелляцию. От ее результатов зависит, признают ли голоса за партию действительными.

Кишинев сообщал о ряде атак на избирательную инфраструктуру. В частности, хакеры пытались взломать сайт центральной избирательной комиссии CEC.md и нескольких избирательных участков за рубежом. Кроме этого, был ряд фейковых сообщений о заминировании.

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в усилении вмешательства в выборы через использование священников и сеть ботов для дезинформации избирателей в диаспорах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com