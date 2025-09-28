Первые предварительные результаты выборов в Молдове: кто лидирует?2
- 28.09.2025, 22:08
Обработаны данные со 144 участков.
Центральная избирательная комиссия представила первые предварительные результаты парламентских выборов. После обработки данных со 144 участков лидирует Патриотический избирательный блок с 39,53%. На втором месте – партия «Действие и солидарность» (PAS) с 32,95%, сообщает newsmaker.md.
Партия «Демократия дома» набрала 6,97%, а блок «Альтернатива» — 6,32%. «Наша партия» получила голоса 6,04% избирателей, чьи голоса уже успели посчитать.