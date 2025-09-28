закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первые предварительные результаты выборов в Молдове: кто лидирует?

2
  • 28.09.2025, 22:08
  • 5,818
Первые предварительные результаты выборов в Молдове: кто лидирует?

Обработаны данные со 144 участков.

Центральная избирательная комиссия представила первые предварительные результаты парламентских выборов. После обработки данных со 144 участков лидирует Патриотический избирательный блок с 39,53%. На втором месте – партия «Действие и солидарность» (PAS) с 32,95%, сообщает newsmaker.md.

Партия «Демократия дома» набрала 6,97%, а блок «Альтернатива» — 6,32%. «Наша партия» получила голоса 6,04% избирателей, чьи голоса уже успели посчитать.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос