«После этого начался какой-то кошмар» 28.09.2025, 22:29

Белоруска заявила, что учительница оскорбила ее сына при всех на уроке.

Жительница Слуцка заявила, что учительница на уроке назвала ее сына дебилом, а после этого начала высказывать угрозы в адрес матери. Видео с этой историей появилось в TikTok.

— Сын пришел из школы молча. Видно было, что что-то случилось. И я вытянула из него по одному словечку. Он посмотрел на меня и говорит: «Мам, меня сегодня на уроке назвали дебилом, прямо при всех», — рассказала женщина, добавив, что ей это «не понравилось».

По словам белоруски, она уточнила у сына, кто его так назвал, — выяснилось, что учительница. Мальчик пояснил, что педагог разозлилась из-за того, что он не понял задачу, и сказала: «Ты что, дебил, что ли?»

После этого остальные дети якобы начали смеяться, а самому школьнику «было так стыдно, что он чуть не заплакал». Женщина призналась, что была в недоумении после этого:

— Я думаю: «Ни хрена себе». Да, мой сын не гений, но он старается. И это всего лишь ребенок, а его унизили публично. На следующий день я пошла в школу. Спокойно, без скандалов. Поговорила с директором, рассказала ситуацию. Он пообещал разобраться. Сама учительница на разговор не пришла, была занята. Но после этого начался какой-то кошмар.

Случчанка утверждает, что после этого случая учительница начала жаловаться на ее сына «по каждому поводу и по каждой мелочи».

— То он медленно пишет, то не слушает, то выкрикивает. Потом вообще начала писать сообщение мне лично. Мол, вы слишком много себе позволяете, не думайте, что вам все сойдет с рук. Вы на всех жалуетесь, скоро пожалеете, вот увидите. То есть я встала на защиту своего ребенка, и теперь мы с сыном — школьные враги, — делится женщина и задает риторический вопрос: нормально ли, что учитель может оскорблять детей, а потом угрожать родителям за жалобы.

Под роликом пользователи оставили множество комментариев, большинство из них высказали мнения, что такое поведение учительницы неприемлемо:

«А такое происходит сплошь и рядом. Теперь этот недоучитель мстит детям за свой (а может, и не свой) неудачный выбор профессии. Поэтому и ввели этот драконовский закон в школе без телефона, чтобы ребенок не мог записать или снять злобу месть неадеквата под названием «учитель».

«Ненормально. Нужно поставить учителя на место…»

«Это будет продолжаться и дальше! Кем только не называли в вузе».

«Есть правила общения, при которых ни в коем случае нельзя допускать оскорбления или тем более унижения другого человека, тем более ребенка».

«Везде ставить видеонаблюдение».

«Ни один учитель не имеет права оскорблять ученика».

«У нас тоже так было, но мы перевелись в другую школу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com