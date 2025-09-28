СМИ: Пророссийские регионы в Молдове дали более низкую явку 28.09.2025, 22:40

Пока неизвестно, хватит ли этого для того, чтобы партия Санду могла сохранить большинство в парламенте.

На выборах в Молдове в 21.00 завершилось голосование на участках, открытых внутри страны, и начался подсчет голосов.

Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды».

На выборах в парламент республики Молдова голосование, по местному законодательству, заканчивается в 21:00, поэтому внутри страны все избирательные участки уже закрыты. Впрочем, голосовании диаспоры, которая в последнее время дает от 15 до 25% голосов, еще продолжается.

Несмотря на то, что голосование за рубежом еще продолжается, можно утверждать, что явка на этих выборах оказалась несколько ниже, чем во втором туре президентских выборов 2024 года. В прошлом году на момент закрытия участков проголосовало 1 млн 683 граждан, сейчас – 1 млн 591 тысяч. Значительная часть уменьшения голосов дала диаспора, где сейчас на участки пришло на 40-50 тысяч меньше избирателей, чем в прошлом году.

Однако есть также регионы, где очень заметно уменьшение количества избирателей, пришедших на участки.

Так, самый известный пророссийский регион Гагаузия показал явку в 45,3%, а в прошлом году там было 51,9% людей, пришедших на участки. Еще один тотально пророссийский Тараклийский район дал 47,7%, а в прошлом году здесь была явка 50,2%. В городе Бельцы сейчас явка составила 50,2%, а была 52%, и тому подобное. Количество избирателей из Приднестровья снизилось более чем вдвое из-за переноса участков для голосования.

Зато регионы, традиционно поддерживающие Майю Санду и проевропейский вектор – близки к прошлогодней явке. Пригород Кишинева – явка 53,8% (была 54,2%). Яловень – 49,1% (было 49,3%), Страшены – было и осталось 46,5% и тому подобное.

Пока неизвестно, хватит ли этого преимущества для того, чтобы партия Санду могла сохранить большинство в парламенте.

