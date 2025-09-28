«Белый флаг поднимут на развалинах Кремля» 28.09.2025, 22:55

Эксперт предложил неожиданный сценарий.

Журналист Роман Цимбалюк полушутя предложил украинским спецслужбам нанести удары по Московским ТЭС. Расчет эксперта состоит в том, что без электричества не будет работать метро и тогда москвичи сами придут с вопросами и претензиями в Кремль. Свое предложение Роман Цимбалюк озвучил на канале YouTube.

«Внимание, белгородцы (надеюсь, что затем будут и жители Воронежа, а дальше Калуги, а за Калугой начинается Москва), вспомните, что было сказано не так давно главой украинского государства?» - этой фразой журналист сделал подводку к видео.

После этого Роман Цимбалюк показал кадры, где российский пропагандист Соловьев говорит следующее: «Он сказал, американцы, дайте мне дальнобойное оружие и я тут же ударю по Кремлю».

Затем блогер сразу поспешил сказать, что бить нужно не по Кремлю, как многим бы хотелось, а по другим, более важным объектам в Москве.

«У меня лично нет возражений, но я не уверен, что нужно бить по Кремлю как по зданию. К этому нужно подойти системно. Если выбирать между ударом по Кремлю, то я бы лучше нанес удары по Московским ТЭС, потому что, когда остановится метро в Москве от отсутствия электричества, некоторые выбросят на несгоревшем Кремле белый флаг, хотя, если Кремль сгорит, то белый флаг можно будет поднять и на развалинах», - раскрыл суть своего предложения журналист.

