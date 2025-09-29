Аналитик: Китайский ревизор надавил на Лукашенко за крысятничество 2 29.09.2025, 8:00

10,178

О чем говорил правитель за закрытыми дверями c представителем КНР.

Аналитик Сергей Чалый считает, что Пекин надавил Лукашенко за использование китайского транзита для контрабанды:

— Если рассуждать в категориях, кто на кого надавил, то уж скорее Китай на Лукашенко, нежели на Польшу, — отмечает Сергей Чалый на канале БРЦ. — Об этом говорит как сам порядок ходов, так и тот факт, что визит в Польшу был политическим (по линии министров иностранных дел), а в Минск, получается, дисциплинарным.

Аналитик обращает внимание, что перед приездом в Беларусь секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Ли Си посещал с официальным визитом Грецию, где говорил о необходимости пресечения коррупции.

— Белорусские официальные медиа ни словом не обмолвились о том, что в Беларусь он прилетел из Греции, — указывает Сергей Чалый. — И я не сомневаюсь, что в польском МИДе Китаю рассказали не только об учениях, не только о польских политзаключенных, не только о волнах мигрантов, но еще и о том, как Беларусь использует китайский транзит для своей собственной контрабанды. Причем все делается на самом официальном уровне.

Аналитик в качестве подтверждения своей мысли приводит последние новости из польских СМИ:

28 июля. В Беларуси разработан новый метод контрабанды сигарет в Польшу. Для этого используются китайские поезда, следующие транзитом через Беларусь, когда контрабанда помещается внутрь контейнера.

13 мая. Польская таможня в контейнере из Китая нашла контрабандные сигареты из Беларуси.

30 июля. Пресекли контрабанду 80 000 пачек сигарет, тоже в контейнерах, тоже из Китая.

27 августа. 16 000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками найдены, но уже в полуприцепе, перевозившем грузы из Китая.

19 сентября, буквально накануне визита. 23 000 пачек нелегальных сигарет найдены в контейнере грузового поезда, следовавшего из Китая в Бельгию. Польские офицеры установили, что контейнеры были перегружены в Беларуси, где, по всей видимости, и был добавлен этот груз.

— А в Беларуси, как мы давно знаем, если не считать отдельных челноков, контрабанда — дело рук одной преступной группировки, которая подменила собой все остальные. Из многочисленных расследований известно, как контрабанда в Беларуси организуется на самом высоком, официальном уровне, — отмечает Сергей Чалый. — Поэтому фон визита китайского ревизора в Беларусь был несколько другой.

Аналитик напоминает, что, согласно новостям белорусских госСМИ, «Александр Лукашенко предпочел разговор в более камерной обстановке», поскольку «деньги любят тишину».

— Вот я как опытный специалист по герменевтике Лукашенко обращу внимание сразу на несколько моментов, — отмечает Сергей Чалый. — Во-первых, как он заметно запинается на «э-э вопросах, не подлежащих э-э огласке». Во-вторых, на регулярно используемый белорусской пропагандой прием «деньги любят тишину», применяемый к тайным переговорам Лукашенко.

Это всегда означает, что речь идет никак не об интересах государства, а о мутных схемках, предполагающих личный карман Лукашенко. Особенно, когда они говорят: «денег на кону много».

К тому же непубличный разговор проходит настолько в узком кругу, что белорусская сторона представлена одним Лукашенко.

— У него даже нет своего переводчика. Не говоря уже об обычных в таких ситуациях профильных министрах или вице-премьерах.

Настолько Лукашенко не хочет, чтобы содержание разговора было известно кому бы то ни было в Беларуси, и предназначалось только лично для Си Цзиньпина. И можно догадываться, почему. Ну а кому хотелось бы в присутствии подчиненных слушать лекцию главы комиссии по партийной дисциплине о китайской специфике борьбы с коррупцией?

Аналитик напоминает, что Лукашенко буквально на следующий же день после этого разговора принял с докладом сразу трех своих чиновников по очереди.

— Если общение с премьер-министром Турчиным нам показали, то о докладах председателя Брестского облисполкома Пархомчика и управляющего делами Лукашенко Назарова нам только сообщили, — указывает Сергей Чалый. — То есть с главой региона, через который контрабанда проходит и которого Лукашенко в мае называл «пограничником» и руководителем всей бизнес-империи Лукашенко. Как говорят в таких случаях, все совпадения совершенно случайны.

А что же сам Лукашенко говорит по этому поводу китайскому гостю?

— Ну, товарищ ревизор, какие ко мне претензии? Это же Польша в пользу каких-то государств затевает что-то против Китая. Я же вообще не при делах. У меня же лапки, — интерпретирует сказанное Сергей Чалый. — И вот это «ни при чем» он в последнее время использует везде. И когда через Беларусь в Польшу летят дроны, и когда российская армия через Беларусь вторгается в Украину. Это ж все не мы.

И я даже не знаю, что у меня вызывает больший белорусский стыд: мелочность крысятничества Лукашенко на масштабных транзитных операциях в Китае или вот это позорное «это все не я, я тут ни при чем» — как в том анекдоте: «Это кто-то другой мне в штаны наложил».

