Белорусов ждут три выходных подряд
- 29.09.2025, 8:07
Когда будем отдыхать.
В Беларуси в ноябре будет три выходных дня подряд. Длинные выходные запланированы с 7-го по 9-е числа ноября.
7 ноября, пятница, будет выходным днем. На него приходится День Октябрьской революции. Следом суббота и воскресенье — также нерабочие.
Отметим, в конце года в Беларуси также будут большие выходные.
Сначала белорусы будут отдыхать на неделе с 22 по 28 декабря. В эти даты выпадает католическое Рождество. Поэтому в четверг, 25 декабря, а затем также в пятницу, 26 декабря, субботу, 27 декабря, и воскресенье, 28 декабря, на работу белорусам идти не придется. Пятница, 26 декабря, будет отрабатываться заранее - 20 декабря.
Затем на неделе с 29 декабря 2025-го по 4 января, 2026-го, в Беларуси отметят наступление Нового года. Эта неделя вновь будет с большими выходными. Поработать нужно будет в понедельник, 29 декабря, во вторник, 30 декабря, и среду, 31 декабря. А большие выходные будут с 1 по 4 января включительно.