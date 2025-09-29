ISW: Стало известно об еще одной проблеме россиян 1 29.09.2025, 8:14

Оккупанты столкнулись с нехваткой солдат на основных направлениях.

Российские оккупанты не смогли продвинуться в Сумской области, а также испытывают проблемы с логистикой на Покровском направлении и нехваткой личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении. Спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают попытки проникновения и обхода украинских оборонных позиций небольшими группами и пытаются закрепиться в маленьких населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Трегубов заявил, что открытая местность в этом районе неблагоприятна для наступлений, и что российским войскам трудно найти укрытие в ветрозащитных полосах, когда начнут падать листья. Трегубов отметил, что российское военное командование передислоцирует подразделения с юга Украины на восток, но раньше они двигались в более приоритетные районы или на третью, или четвертую линии обороны на оккупированных территориях Украины. Это может свидетельствовать о том, что Россия страдает недостатком личного состава.

Аналитики отмечают, что украинские военнослужащие продвигались на севере Сумской области. При этом видеозаписи, опубликованные 27 сентября, свидетельствуют о том, что заявления России о захвате позиций к юго-востоку от Андреевки (к северу от города Сумы) ошибочны, и что украинские войска удерживали позиции или продвигались в этом районе.

Также российские оккупанты проводили штурмы на севере Харьковской области, однако не продвинулись.

На Купянском и Боровском направлениях войска армии РФ также не добились прогресса. Однако россияне продвинулись на Лиманском направлении.

На Лиманском направлении российские войска не захватили Заречное, однако уже несколько месяцев проводят миссии по проникновению в населенный пункт. В частности, они проникают малыми группами по пять человек, из которых в среднем после нанесения ударов погибают трое, один получает ранение, а еще один — теряется из виду.

В Северском направлении, в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье войска РФ продолжали операции, но безуспешно.

Аналогичная ситуация и на Покровском направлении, уточняют в ISW. Тут российская пехота продолжает атаковать небольшими штурмовыми группами один или два раза в день. Растущая дальность полетов российских ударных беспилотников расширяет «зону поражения» и усложняет украинскую логистику. Однако российские войска в этом направлении также страдают от логистических проблем.

В Запорожской области и Херсонском направлении войска РФ не удалось продвинуться вперед.

