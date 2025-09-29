Трамп присоединится к срочному совещанию с военным руководством США 29.09.2025, 8:27

1,866

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Его созвал глава Пентагона.

Президент США Дональд Трамп примет участие в срочном совещании с высшим военным руководством страны, которое состоится во вторник, 30 сентября.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель Белого дома, который высказался на условиях анонимности, поскольку не имел полномочий говорить о планах президента до их официального объявления, сообщил, что участие Трампа не было предусмотрено в первоначальном плане встречи, но он решил, что хочет принять в ней участие.

25 сентября газета The Washington Post, ссылаясь на десяток источников, знакомых с вопросом сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет срочно вызвал сотни генералов и адмиралов на базу в Вирджинии без объяснения причины.

По данным источников газеты, эту «крайне необычную директиву» прислали практически всем высшим военным командирам по всему миру. Ее издали в начале этой недели, через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабного сокращения высшего военного командования.

Агентство Bloomberg впоследствии сообщило, что Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов прибыть в Вирджинию из-за финансового конфликта между президентом Трампом и демократами в Конгрессе.

