Курсовая передышка закончилась? 29.09.2025, 8:46

1,844

Что ждет доллар в ближайшие дни.

Прошлая неделя на белорусском валютном рынке прошла с минимальной волатильностью. Весь основной новостной фон в виде решений Центробанка России и ФРС США пришлись на начало и середину месяца, к окончанию сентября рынок пришел в равновесное состояние. Каких курсов валют можно ждать в начале октября, рассказывает финансовый аналитик myfin.by Михаил Грачев.

Неделя затишья

За прошлую неделю обменный курс доллара США на белорусских торгах снизился на незначительные -0,16% до курса USD/BYN 3,0380 на закрытии недели. С начала года сохраняется снижение курса доллара на -12,54%. Объем торгов вернулся к среднему значению в 62,172 млн долларов США.

Курс российского рубля на Белорусской валютно-фондовой бирже изменился еще меньше, -0,02% за торговую неделю и +8,66% с начала года. Курс закрытия торгов RUB/BYN 3,6389 за 100 российских рублей. Объем торгов за прошлую неделю российским рублем около средних значений с 17 275,840 млн рублей.

Повышение НДС и курсы валют

Как мы заметили, основной новостной фон сентября пришелся на первую половину. Те мне менее, на прошлой неделе финансовыми властями России было принято решение, которое может повлиять на курсообразование белорусского и российского валютного рынка в ближайшие месяцы и как минимум до окончания года.

Речь идет о предложении российского Минфина повысить с 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20,0% до 22,0%. Это позволит, по мнению руководителей финансового ведомства, получить дополнительные поступления в российский бюджет более 1 трлн рублей и таким образом существенно снизить бюджетный дефицит.

Есть вполне обоснованные опасения, что это может привести к повышению инфляции, но по словам председателя Банка России госпожи Набиуллиной, это будет носить краткосрочный характер. При этом она опирается на предыдущий опыт повышения НДС в 2018 году, но тогда экономика России находилась в несколько другом режиме. Как оно будет в этот раз – покажет время, а повышение НДС может стать альтернативой девальвации рубля для восстановления валютных поступлений.

Прогноз на неделю

На мировом финансовом рынке прошлая неделя прошла под знаком новых исторических максимумов защитных активов в лице золота и серебра. Декабрьский золотой фьючерс в середине недели поднимался до 3814,4 USD/Oz. Унция серебра к окончанию торгов прошлой недели поднялась выше 46,55 USD/Oz с хорошей перспективой протестировать отметку в 50,0 долларов. Цена золота с начала года растет более чем на 40,0%.

С учетом сказанного на начинающейся неделе существенные изменения обменного курса белорусского рубля маловероятны. Последние два дня сентября возможно снижение курса доллара на фоне окончания налогового периода в Российской Федерации. С началом октября следим за новостями рынка рабочей силы в Штатах. Основной блок статистики выходит в пятницу в 15:30 по Минску, поэтому реакция белорусского рынка будет отложенной. Курс доллара по-прежнему около USD/BYN 3,0350.

