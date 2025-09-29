Леонардо Ди Каприо рассказал о своей любимой актрисе 29.09.2025, 8:54

Леонардо Ди Каприо

Актер раскрыл, кто оказал наибольшее влияние на его творческий путь.

Леонардо Ди Каприо давно стал одной из главных звезд Голливуда, но сам актер не раз подчеркивал, что его путь во многом был вдохновлен коллегами, с которыми он работал в начале карьеры, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Первой из таких стала Кейт Уинслет, с которой Ди Каприо снялся в легендарном «Титанике». Фильм режиссера Джеймса Кэмерона сделал их обоих мировыми звездами, а на съемках завязалась дружба, продолжающаяся до сих пор. Актеры вновь встретились на экране в драме «Дорога перемен» (2008) и не исключают будущих совместных проектов. Ди Каприо называет Уинслет одной из своих любимых актрис всех времен.

Другим важным наставником стал Роберт Де Ниро. Они впервые сыграли вместе в фильме «Жизнь этого парня», когда Ди Каприо было всего 15 лет. Он вспоминал, что каждая деталь работы с легендой запомнилась навсегда и стала определяющим опытом: «Наблюдать за его преданностью профессии было одним из самых важных моментов в моей жизни».

Не меньший след оставила и Мэрил Стрип, с которой Ди Каприо работал в драме «Комната Марвина». В интервью он признавался, что ее умение оставаться естественной на экране поразило его и вдохновило на развитие мастерства. «Мэрил, возможно, величайшая актриса в мире», — говорил он.

Ди Каприо, чья карьера началась с ярких ролей еще в юности, считает именно эти встречи фундаментом своего актерского пути, приведшего его к мировому признанию и «Оскару»

