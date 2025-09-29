НАТО рассматривает новый план по сбиванию российских самолетов 29.09.2025, 9:07

Некоторые страны призывают Альянс к решительным действиям.

НАТО может ужесточить правила применения силы на восточном фланге, чтобы упростить возможность сбивать российские самолеты-нарушители. Об этом заявил один из высокопоставленных командующих Альянса.

По данным The Times, уже сейчас усиливается наблюдение в районе Балтийского моря: туда направлен фрегат противовоздушной обороны и ряд неуточненных систем разведки и наблюдения. Некоторые страны НАТО, расположенные в непосредственной близости к России, призывают Альянс к более решительным шагам и снижению порога применения силы.

В последние недели фиксировались неоднократные нарушения воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии российскими дронами и истребителями. Кроме того, отмечались случаи подозрительной активности беспилотников возле аэропортов и военных объектов в Дании, Норвегии, Швеции и Литве.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что пришло время преобразовать миссию «воздушного патрулирования» НАТО в странах Балтии, основанную на ротационных развертываниях истребителей, в полноценную миссию «воздушной обороны».

Такой шаг означал бы не только размещение дополнительных систем ПВО в регионе, но и переход к более жестким правилам применения силы. Сейчас главная задача патрульных эскадрилий заключается в сопровождении российских самолетов за пределы воздушного пространства Альянса, если они не представляют явной угрозы.

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, отметил, что это «вариант» для Альянса, но, по его словам, пока слишком рано принимать подобное решение.

