«Белорусские Мальдивы» станут памятником природы 29.09.2025, 9:41

Чем уникальны затопленные Волковысские карьеры.

Затопленные меловые карьеры под Красносельским, известные как «белорусские Мальдивы», вскоре получат официальный статус памятника природы. Этот объект, который удивляет голубой водой и уникальным ландшафтом, интересен как для ученых, изучающих восстановление экосистем, так и для туристов.

Почему затопленные меловые карьеры в Волковысском районе получат статус памятника природы, и чем отработанный технический объект интересен для науки и туристов, пишет «Минский курьер».

Девяносто миллионов лет назад

— Речь идет о водоемах на меловых карьерах месторождения Колядичи в окрестностях городского поселка Красносельский Волковысского района Гродненской области, — рассказывает заведующий сектором заповедного дела Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Владимир Устин. — Инициативу по сохранению «белорусских Мальдив» проявили землепользователь — предприятие «Красносельскстройматериалы» — и местные власти, которые решили использовать такой уникальный природный объект для туризма.

Собеседник напомнил историю этих карьеров. В Беларуси есть меловые месторождения, возраст которых оценивается в 90 млн лет. Кроме упомянутого, находящегося в окрестностях поселка Красносельский, они располагаются в Березовском районе на Брестчине, в Кричевском и Климовичском районах Могилевской области, Любанском районе Минщины. В этих местностях велась или ведется разработка меловых отложений. Это отторженцы, принесенные на нашу территорию в результате сложных геологических процессов. Они залегают линзами огромной толщины. По мере выработки месторождений карьеры заполняются поверхностными водами и становятся искусственными водоемами.

— Есть стандартные технологии рекультивации таких карьеров, — продолжает В. Устин. — Часть карьера засыпают, отвалы разравнивают. Так образуются искусственные водоемы. На прилегающей к ним территории высаживают лес либо занимаются сельским хозяйством. Но на карьерах под Красносельским такая рекультивация пока не проводилась.

Там уже больше 10 лет идут процессы восстановления экосистемы. На меловых склонах проросли трава и кустарники, а на прилегающей к месту разработки территории — тысячи деревьев. Они формируют уникальный для нашей страны горный ландшафт.

По словам ученого, памятником природы планируется объявить не только четыре карьера под Красносельским. Охранный статус получат и прилегающие к ним территории, включая отвалы выработанной породы и лесной массив. Тогда объект получится целостным. Его общая площадь составит чуть более 350 га.

Феникс из пепла

— Как техногенный объект превратился в экологическую достопримечательность?

— Дело в том, что природа, если ей не мешать, способна самостоятельно восстанавливать свои экосистемы на нарушенных человеком участках. Такой процесс называется сукцессией, — поясняет В. Устин. — На примере возрождения флоры и фауны вокруг затопленных меловых карьеров ученые прослеживают многие естественные природные процессы. Так, сегодня можем наблюдать, как восстанавливаются травяной покров, кустарники, лес.

По словам ученого, в белорусской флоре есть виды, которые могут расти на почвах с высоким содержанием карбонатов кальция, в данном случае меловых компонентов. Это растения группы так называемых кальцефилов. Они там уже поселились. Их семена были занесены естественным путем — ветром или птицами.

Кальцефилы формируют органическую базу, на которую затем проникают и другие виды растений. Они будут восстанавливать эту экосистему дальше. Если берега карьеров не зарастают лесом, а идет формирование луговой растительности, то туда постепенно попадают маки, васильки, разные виды тимофеевки и другие. Биологи выявили там даже такого краснокнижника, как крестовидная горечавка. Это ценное лекарственное растение с очень яркими синими цветками-колокольчиками.

В пределах техногенного комплекса красносельских меловых карьеров сохранился и довольно большой участок старого леса, который продолжает расти. В его пределах ученые нашли дуб скальный. В Беларуси этот вид включен в Красную книгу и в естественных условиях растет на ограниченных территориях — например, в Беловежской пуще и заказнике «Замковый лес» (Волковысский район).

Естественно, вслед за растительностью в экосистеме восстанавливается животный мир.

По щучьему велению

— Самое удивительное и даже невероятное в восстановлении экосистемы меловых карьеров — это их подводный мир, — утверждает В. Устин. — У этих искусственных водоемов нет связи с реками или озерами. Их никто не зарыблял. Однако в меловых карьерах водится рыба! Она туда могла попасть естественным путем — с помощью водоплавающих птиц. В ходе экспедиции мы наблюдали там карасей, плотву, красноперок, лещей. Местные говорят, что видели даже сазанов.

Из хищников водятся окунь и щука. Это свидетельствует о том, что в меловых карьерах сформировалась довольно полноценная водная экосистема.

Ученый в этом чуде видит последовательный процесс восстановления природы. Берега карьеров со временем зарастают. В них появляются водная растительность и водоросли, занесенные ветром или птицами. Этой биомассой могут питаться растительноядные рыбы. А ими — хищные. Наблюдения за этой ихтиофауной представляют для науки огромный интерес, так как затем позволяют выстраивать технологии по возрождению природных экосистем.

Голубая бездна

— Читатели тут воскликнут: «Если в карьерах даже рыба завелась, может, и людям там не опасно купаться?!» Ведь такую бирюзовую воду только на Мальдивах и увидишь. Соблазн велик.

— Нужно понимать: эти водоемы являются техногенными объектами, их строили не для купания, — поясняет собеседник. — Склоны и дно карьеров содержат большое количество мела. В контакте с водой он имеет вязкую илистую структуру. Проще говоря, там нет твердого дна. На такой поверхности запросто можно поскользнуться или провалиться ногами в глубину. Ведь в этих искусственных водоемах, как правило, нет ни прибрежной зоны, ни даже узкой полосы мелководья, а рельеф дна напоминает воронку либо глубокое ущелье с почти отвесными краями. Во время экспедиций мы проводили съемку с квадрокоптера, чтобы определить глубину затопленных карьеров. Оказалось, в некоторых местах она превышает 32 м! Настоящая бездна. И, как вы понимаете, буйки, огораживающие безопасные для купания места, там в принципе нельзя установить. Огромная глубина начинается почти от кромки воды.

Также в карьер могут впадать холодные источники, вскрытые при разработке мелового многометрового месторождения. На поверхности они не видны. Если купальщик попадает в холодное течение, из-за резкого перепада температуры воды вероятны судороги. В таком состоянии можно легко утонуть.

Сходство зеркальной глади меловых карьеров с лазурными водами мальдивских пляжей только внешнее. На Мальдивах цветовой эффект достигается благодаря коралловому происхождению островов. Знаменитый белый песок пляжей — это растертые остатки кораллов. Большое количество солнца и высокая прозрачность воды из-за отсутствия в ней мелких водорослей — еще два слагаемых секрета блистательных побережий знаменитых курортов.

В воде же меловых карьеров содержится взвесь карбонатов кальция. И в зависимости от угла падения солнечных лучей водное зеркало играет голубыми, бирюзовыми, изумрудными оттенками. Это физика света.

Но вода с мелом может сильно сушить кожу и даже вызывать у купальщиков аллергии или дерматиты.

Такое количество опасностей, по мнению Устина, свидетельствует о том, что организовывать пляжный курорт на затопленных меловых карьерах не стоит.

Научный туризм

— Между тем естественный пейзаж получается очень живописным, — делится впечатлениями ученый. — И уже сегодня тысячи туристов приезжают в эти места, чтобы просто полюбоваться ими и сфотографироваться, а вовсе не купаться. На одном из таких заполненных водой карьеров уже оборудована безопасная смотровая площадка для посетителей.

Устин считает целесообразным развивать здесь научный туризм. Это будет способствовать повышению осведомленности людей об истории земли, на которой они живут, получению новых научных знаний.

На меловых карьерах под Красносельским ученые могут рассказать туристам о богатстве недр страны, о ее полезных ископаемых, о том, как формировалась геологическая основа территории республики.

С другой стороны, гости смогут наблюдать, как природа восстанавливает нарушенные человеком экосистемы, приобщаться к научным исследованиям в этом направлении.

— Именно такой туризм может сочетаться со статусом памятника природы, — резюмирует ученый. — И мы как ученые планируем совмещать научную работу по охране этого природного объекта с безопасным и рациональным его использованием для научного или экологического туризма. Сохранение меловых карьеров для науки может дать хороший результат и для экономики региона: поток туристов на красносельские Мальдивы позволит заработать местной торговле, гостиницам, заведениям общепита. Главное, чтобы туристы не нарушали естественный процесс восстановления экосистемы. Но в любом случае мы должны понимать, что это территория повышенной опасности.

Ученые уже подготовили научное технико-экономическое обоснование для придания объекту статуса памятника природы. Документ включает научный и картографический материалы, проект решения, и сейчас проходят необходимые согласования. Возможно, даже до конца 2025 года эта территория получит охранный статус и будет развиваться в научном и туристическом плане.

