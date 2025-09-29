закрыть
Бойцы ГУР и ССО зашли на территорию России

  • 29.09.2025, 9:46
  • 2,104
Бойцы ГУР и ССО зашли на территорию России

Украинские военные устроили успешную засаду.

Бойцы 73 морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Главного управления Министерства обороны Украины (ГУР МО) провели успешную операцию на территории страны-агрессора РФ.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в ССО ВСУ.

Как сообщается, боевая группа провела специальную разведку в одной из российских областей.

Во время нее операторы организовали засаду на транспорт врага. В результате действий спецназовцев были уничтожены трое российских военнослужащих и их транспорт.

«Навели шороху в тылу противника», — отметили в ССО, публикуя кадры операции.

После выполнения задач бойцы ССО и ГУР вернулись на территорию Украины с документами и оружием ликвидированных военных РФ.

Также трофеем украинских защитников стал автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России оборудует периметр государственной границы.

