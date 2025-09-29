Бойцы ГУР и ССО зашли на территорию России
- 29.09.2025, 9:46
Украинские военные устроили успешную засаду.
Бойцы 73 морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Главного управления Министерства обороны Украины (ГУР МО) провели успешную операцию на территории страны-агрессора РФ.
Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в ССО ВСУ.
Как сообщается, боевая группа провела специальную разведку в одной из российских областей.
Во время нее операторы организовали засаду на транспорт врага. В результате действий спецназовцев были уничтожены трое российских военнослужащих и их транспорт.
«Навели шороху в тылу противника», — отметили в ССО, публикуя кадры операции.
После выполнения задач бойцы ССО и ГУР вернулись на территорию Украины с документами и оружием ликвидированных военных РФ.
Также трофеем украинских защитников стал автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России оборудует периметр государственной границы.