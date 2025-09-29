закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска выбрала на границе зеленый коридор и получила огромный штраф

3
  • 29.09.2025, 10:12
  • 5,902
Белоруска выбрала на границе зеленый коридор и получила огромный штраф

Как так вышло?

Женщина возвращалась из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» и решила выбрать зеленый коридор. Во время таможенного контроля у нее нашли более 50 тысяч евро.

При провозе суммы, которая превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте, нужно заполнять декларацию и выбирать красный коридор — белоруска этого не сделала. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении через границу наличных в крупном размере и назначил штраф в размере 300 базовых величин (12,6 тысячи рублей).

Кроме того, суд применил специальную конфискацию в отношении 41 тысячи евро, сообщает прокуратура Гродненской области.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук