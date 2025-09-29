Белоруска выбрала на границе зеленый коридор и получила огромный штраф 3 29.09.2025, 10:12

5,902

Как так вышло?

Женщина возвращалась из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» и решила выбрать зеленый коридор. Во время таможенного контроля у нее нашли более 50 тысяч евро.

При провозе суммы, которая превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте, нужно заполнять декларацию и выбирать красный коридор — белоруска этого не сделала. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении через границу наличных в крупном размере и назначил штраф в размере 300 базовых величин (12,6 тысячи рублей).

Кроме того, суд применил специальную конфискацию в отношении 41 тысячи евро, сообщает прокуратура Гродненской области.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com