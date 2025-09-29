Белоруска выбрала на границе зеленый коридор и получила огромный штраф

Белоруска выбрала на границе зеленый коридор и получила огромный штраф3
Как так вышло?
Женщина возвращалась из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» и решила выбрать зеленый коридор. Во время таможенного контроля у нее нашли более 50 тысяч евро.
При провозе суммы, которая превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте, нужно заполнять декларацию и выбирать красный коридор — белоруска этого не сделала. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении через границу наличных в крупном размере и назначил штраф в размере 300 базовых величин (12,6 тысячи рублей).
Кроме того, суд применил специальную конфискацию в отношении 41 тысячи евро, сообщает прокуратура Гродненской области.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.