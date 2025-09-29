Под Добропольем ВСУ взяли россиян в окружение 29.09.2025, 10:25

2,590

Освобождено 175 квадратных километров украинской земли.

Часть подразделений российских захватчиков оказалась в окружении на Добропольском направлении.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам работы в частях, которые действуют на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском.

По его словам, было проведено совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.

«Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные — 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники», — сообщил Сырский.

Он также подчеркнул, что за период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня, 29 сентября, составляет около 175 кв. км.

Кроме того, от диверсионных групп зачищено еще почти 195 кв. км.

