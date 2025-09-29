закрыть
29 сентября 2025, понедельник
В Беларуси продают редкий авто за $230 тысяч

  29.09.2025
Посмотреть его можно только платно.

В Беларуси на продажу выставили редкий Mercedes-Benz G63 AMG в лимитированной версии Brabus 900 Rocket. Всего было выпущено только 25 таких автомобилей, пишет av.by.

Brabus 900 дебютировал в сентябре 2017 года и основан на внедорожнике предыдущего поколения. В автомобиль установлен 6,3-литровый V12, который развивает 900 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды. Всего было выпущено лишь 10 экземпляров этой модели, каждый из которых стоил €666 тыс.

Сборка нового поколения Mercedes-Benz G63 AMG началась в 2021 году. Объем двигателя был уменьшен до 4,5 литра, но мощность осталась на уровне 900 л.с., а время разгона до сотни сократилось до 3,7 секунды.

Каждый из 25 автомобилей версии Brabus 900 Rocket получил индивидуальную отделку интерьера, выполненную из стеганой кожи Nappa в оранжевых и черных тонах. Владелец данного автомобиля рассчитывает выручить за него $230 тыс. Однако посмотреть эксклюзивный гелендваген можно только за определенную плату.

